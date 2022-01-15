Футболисты «Урала» отправились на сборы в ОАЭ

Футболисты «Урала» отправились на зимние сборы, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Сегодня, 15 января команда вылетела в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет подготовку ко второй половине сезона-2021/22.

К полёту готовы! Отправляемся на сборы в Арабские Эмираты ?? pic.twitter.com/S8y7qOeepR — ФК Урал (@FCURAL) January 15, 2022

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 19 очками в 18 матчах.