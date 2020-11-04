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«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком

17:13
Василий Кикнадзе и Антон Миранчук. Фото ФК «Локомотив»
Василий Кикнадзе и Антон Миранчук. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком. Соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано до 2024 года.

За восемь сезонов воспитанник «Локо» провел за клуб 119 матчей, забил 28 голов, сделал 16 голевых передач, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локо» 16 матчей и забил 4 мяча, включая два гола в Лиге чемпионов в ворота «Баварии» (1:2) и «Атлетико» (1:1).

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23094

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