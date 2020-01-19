«Локомотив» поздравил Жоау Мариу с днем рождения
12:08
«Локомотив» поздравил с днем рождения полузащитника команды Жоау Мариу. Сегодня ему исполнилось 27 лет. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.
С днём рождения, @joaome17! ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2020
Жоао Марио сегодня исполняется 27 лет! ?
Поздравляем! ???
?#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/FrZrDOR79f
— С днем рождения! Жоау Мариу сегодня исполняется 27 лет! Поздравляем!, — говорится в сообщении.
Португалец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локо» и забил один мяч при четырех голевых передачах.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...