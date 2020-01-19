«Локомотив» поздравил Жоау Мариу с днем рождения

«Локомотив» поздравил с днем рождения полузащитника команды Жоау Мариу. Сегодня ему исполнилось 27 лет. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

— С днем рождения! Жоау Мариу сегодня исполняется 27 лет! Поздравляем!, — говорится в сообщении.

Португалец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локо» и забил один мяч при четырех голевых передачах.