Стало известно, почему Кварацхелия не перешел из «Рубина» в «Милан»
Стала известна причина, по которой полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не перешел в «Милан» в минувшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб рассматривал 20-летнего грузина в качестве потенциального усиления, однако «россонери» не стали вступать в переговоры по трансферу футболиста, поскольку в казанском клубе запросили за игрока 20 миллионов евро.
Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года, в сезоне-2021/22 грузин провел 6 матчей в составе команды и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-la-verita-su-kvaratskhelia-37193
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