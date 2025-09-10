«Локомотив» внес Мампасси в заявку на сезон. У клуба был трансферный бан из-за игрока

Защитник Марк Мампасси включен в заявку «Локомотива» на официальном сайте РПЛ.

22-летний футболист числится в составе московской команды под 18-м номером.

В июне «Локомотив» получил от ФИФА бан на три трансферных окна из-за задолженности перед «Мариуполем» за переход Мампасси. Однако санкции были сняты после того, как железнодорожники отправили 65 тысяч евро в качестве уплаты долга.

«Мариуполь» арендовал Мампасси у «Шахтера» в феврале 2021 года, а в декабре «Локомотив» выкупил игрока. Защитник принял участие в 21 матче за московскую команду. Последние два сезона он провел в аренде в бельгийском «Кортрейке». В 2023-м футболист также ездил в аренду в «Антальяспор», но не сыграл за турецкий клуб ни одного матча.