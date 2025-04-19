Пиняев стал самым молодым футболистом, который провел 100 матчей в РПЛ. Прошлый рекорд принадлежал Акинфееву

Матч 25-го тура против «Пари НН» стал для форварда «Локомотива» Сергея Пиняева 100-м в РПЛ.

Полузащитник оказался первым 20-летним юбиляром в истории — в субботу ему исполнилось 20 лет и 168 дней. Предыдущим рекордом 18 лет владел Игорь Акинфеев, сотая игра которого в высшем дивизионе пришлась на его 21-й день рождения.

В пятерку лидеров также входят два Александра — Кокорин и Кержаков, а также Павел Мамаев, успевший, как и Пиняев, поменять клуб еще до размена второй сотни.

Все футболисты, которые провели 100 матчей в высшем дивизионе до празднования 22-летия

Игрок Дата рождения Клубы Дата 100-го матча Матч Возраст Сергей Пиняев 02.11.2004 Крылья Советов, Локомотив 19.04.2025 Пари НН (д) — 0:0* 20 лет 168 дней Игорь Акинфеев 08.04.1986 ЦСКА 08.04.2007 Химки (г) — 1:1 21 год Александр Кокорин 19.03.1991 Динамо 22.09.2012 Амкар (д) — 3:2 21 год 187 дней Александр Кержаков 27.11.1982 Зенит 10.07.2004 Кубань (г) — 3:1 21 год 225 дней Павел Мамаев 17.09.1988 Торпедо, ЦСКА 14.05.2010 Рубин (г) — 1:0 21 год 239 дней Алан Дзагоев 17.06.1990 ЦСКА 03.03.2012 Зенит (д) — 2:2 21 год 260 дней Евгений Варламов 25.07.1975 КАМАЗ 23.04.1997 Черноморец (г) — 0:1 21 год 273 дня Игорь Яновский 03.08.1974 Алания 18.05.1996 Ротор (г) — 0:3 21 год 288 дней Александр Беркетов 24.12.1975 Ротор 17.10.1997 Шинник (д) — 1:0 21 год 298 дней Константин Тюкавин 22.06.2002 Динамо 05.05.2024 Сочи (д) — 3:2 21 год 317 дней Алексей Миранчук 17.10.1995 Локомотив 15.10.2017 Уфа (г) — 0:1 21 год 364 дня

* Матч продолжается.