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Пиняев стал самым молодым футболистом, который провел 100 матчей в РПЛ. Прошлый рекорд принадлежал Акинфееву

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров

Матч 25-го тура против «Пари НН» стал для форварда «Локомотива» Сергея Пиняева 100-м в РПЛ.

Полузащитник оказался первым 20-летним юбиляром в истории — в субботу ему исполнилось 20 лет и 168 дней. Предыдущим рекордом 18 лет владел Игорь Акинфеев, сотая игра которого в высшем дивизионе пришлась на его 21-й день рождения.

В пятерку лидеров также входят два Александра — Кокорин и Кержаков, а также Павел Мамаев, успевший, как и Пиняев, поменять клуб еще до размена второй сотни.

Все футболисты, которые провели 100 матчей в высшем дивизионе до празднования 22-летия

Игрок

Дата рождения

Клубы

Дата 100-го матча

Матч

Возраст

Сергей Пиняев

02.11.2004

Крылья Советов, Локомотив

19.04.2025

Пари НН (д) — 0:0*

20 лет 168 дней

Игорь Акинфеев

08.04.1986

ЦСКА

08.04.2007

Химки (г) — 1:1

21 год

Александр Кокорин

19.03.1991

Динамо

22.09.2012

Амкар (д) — 3:2

21 год 187 дней

Александр Кержаков

27.11.1982

Зенит

10.07.2004

Кубань (г) — 3:1

21 год 225 дней

Павел Мамаев

17.09.1988

Торпедо, ЦСКА

14.05.2010

Рубин (г) — 1:0

21 год 239 дней

Алан Дзагоев

17.06.1990

ЦСКА

03.03.2012

Зенит (д) — 2:2

21 год 260 дней

Евгений Варламов

25.07.1975

КАМАЗ

23.04.1997

Черноморец (г) — 0:1

21 год 273 дня

Игорь Яновский

03.08.1974

Алания

18.05.1996

Ротор (г) — 0:3

21 год 288 дней

Александр Беркетов

24.12.1975

Ротор

17.10.1997

Шинник (д) — 1:0

21 год 298 дней

Константин Тюкавин

22.06.2002

Динамо

05.05.2024

Сочи (д) — 3:2

21 год 317 дней

Алексей Миранчук

17.10.1995

Локомотив

15.10.2017

Уфа (г) — 0:1

21 год 364 дня

* Матч продолжается.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
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19.04 14:30
Акрон – Спартак
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19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
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 - : -
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Муталип Алибеков

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