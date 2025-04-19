Пиняев стал самым молодым футболистом, который провел 100 матчей в РПЛ. Прошлый рекорд принадлежал Акинфееву
Матч 25-го тура против «Пари НН» стал для форварда «Локомотива» Сергея Пиняева 100-м в РПЛ.
Полузащитник оказался первым 20-летним юбиляром в истории — в субботу ему исполнилось 20 лет и 168 дней. Предыдущим рекордом 18 лет владел Игорь Акинфеев, сотая игра которого в высшем дивизионе пришлась на его 21-й день рождения.
В пятерку лидеров также входят два Александра — Кокорин и Кержаков, а также Павел Мамаев, успевший, как и Пиняев, поменять клуб еще до размена второй сотни.
Все футболисты, которые провели 100 матчей в высшем дивизионе до празднования 22-летия
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Клубы
|
Дата 100-го матча
|
Матч
|
Возраст
|
Сергей Пиняев
|
02.11.2004
|
Крылья Советов, Локомотив
|
19.04.2025
|
Пари НН (д) — 0:0*
|
20 лет 168 дней
|
Игорь Акинфеев
|
08.04.1986
|
ЦСКА
|
08.04.2007
|
Химки (г) — 1:1
|
21 год
|
Александр Кокорин
|
19.03.1991
|
Динамо
|
22.09.2012
|
Амкар (д) — 3:2
|
21 год 187 дней
|
Александр Кержаков
|
27.11.1982
|
Зенит
|
10.07.2004
|
Кубань (г) — 3:1
|
21 год 225 дней
|
Павел Мамаев
|
17.09.1988
|
Торпедо, ЦСКА
|
14.05.2010
|
Рубин (г) — 1:0
|
21 год 239 дней
|
Алан Дзагоев
|
17.06.1990
|
ЦСКА
|
03.03.2012
|
Зенит (д) — 2:2
|
21 год 260 дней
|
Евгений Варламов
|
25.07.1975
|
КАМАЗ
|
23.04.1997
|
Черноморец (г) — 0:1
|
21 год 273 дня
|
Игорь Яновский
|
03.08.1974
|
Алания
|
18.05.1996
|
Ротор (г) — 0:3
|
21 год 288 дней
|
Александр Беркетов
|
24.12.1975
|
Ротор
|
17.10.1997
|
Шинник (д) — 1:0
|
21 год 298 дней
|
Константин Тюкавин
|
22.06.2002
|
Динамо
|
05.05.2024
|
Сочи (д) — 3:2
|
21 год 317 дней
|
Алексей Миранчук
|
17.10.1995
|
Локомотив
|
15.10.2017
|
Уфа (г) — 0:1
|
21 год 364 дня
* Матч продолжается.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
6
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6