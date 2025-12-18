Источник: Евсеев является одним из кандидатов на пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

Возглавляющий «Черноморец» Вадим Евсеев может стать главным тренером махачкалинского «Динамо», сообщает Legalbet.

По информации источника, руководство дагестанского клуба активно рассматривает кандидатуру 49-летнего специалиста.

Евсеев знаком с генеральным директором «Динамо» Шамилем Газизовым по работе в «Уфе», а также помогал президенту махачкалинцев Гаджи Гаджиеву в «Амкаре». «Черноморец» он возглавляет с сентября 2025 года.

9 декабря попечительский совет «Динамо» принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера. После 18 туров чемпионата России-2025/26 команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.