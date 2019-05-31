"Локомотив" оштрафовали на 50 тысяч за оскорбительный баннер в адрес РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Локомотив" во время матча 30-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0).

– Главные тренеры "Локомотива" и "Уфы", Юрий Семин и Вадим Евсеев, а также помощник Евсеева Сергей Томаров по ходу матча покидали пределы технической зоны. Семин оштрафован на 30 тысяч рублей, Евсеев и Томаров – на 10 тысяч, – сказал Григорьянц. – "Локомотив" оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительное скандирование со стороны болельщиков клуба, за оскорбительный баннер в адрес РФС клуб получил штраф в 50 тысяч, за несанкционированный баннер в адрес Тараса Михалика "Локо" оштрафован еще на 25 тысяч. (Иван Торопцев)