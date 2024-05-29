«Локомотив» — об уходе Дзюбы: «Этот путь был недолгий, но такой яркий»

«Локомотив» опубликовал видео с нарезкой лучших моментов игры нападающего Артема Дзюбы за команду. 29 мая клуб объявил об уходе Дзюбы.

«Этот путь был недолгий, но такой яркий. Самоотдача. Мастерство. Неравнодушие», — написано под постом клуба.

Также «Локомотив» поделился фотографиями 35-летнего футболиста, подписав: «Эти моменты мы запомним надолго. Спасибо за все, Артем».

Дзюба играл за железнодорожников с февраля 2023 года. За это время он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.