«Локомотив» опубликовал фото в самолете после победы над «Уралом»

«Локомотив» в Instagram опубликовал фото из самолета после победы в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

По итогам сезона «Локомотив» с 57 очками занял второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Урал» с 35 очками расположился на 11-й строчке.