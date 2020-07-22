«Локомотив» опубликовал фото в самолете после победы над «Уралом»
22:59
«Локомотив» в Instagram опубликовал фото из самолета после победы в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).
По итогам сезона «Локомотив» с 57 очками занял второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Урал» с 35 очками расположился на 11-й строчке.
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