РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» опубликовал фото в самолете после победы над «Уралом»

22:59
Игроки &quot;Локомотива&quot;. Фото Instagram
Игроки &quot;Локомотива&quot;. Фото Instagram
Теги:

«Локомотив» в Instagram опубликовал фото из самолета после победы в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

По итогам сезона «Локомотив» с 57 очками занял второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Урал» с 35 очками расположился на 11-й строчке.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир