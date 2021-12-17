Манолас мог перейти из «Ромы» в «Зенит», но не пришел на медосмотр

Защитник «Олимпиакоса» Костас Манолас во времена выступлений за «Рому» мог перейти в «Зенит», сообщает Areanapoli со ссылкой на журналиста Алессандро Вокалелли.

По информации источника, в 2019 году римский клуб договорился с «Зенитом» о трансфере 30-летнего грека, но он не пришел на медицинский осмотр перед переходом. В результате защитник перешел в «Наполи» за 36 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Манолас провел семь матчей и не отметился голевыми действиями.