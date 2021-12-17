В Госдуме заявили, что Fan ID будет удобно получить на «Госуслугах»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал внедрение системы идентификации болельщиков Fan ID.

«Мы изучили все риски. Старались сделать все, чтобы процесс получения паспорта болельщика был удобен для людей. Документ можно будет оперативно получить онлайн на сайте госуслуг. Если человек захочет завтра пойти на футбол — он сможет получить документ онлайн. Поэтому процесс рассмотрения законопроекта занял больше времени, чем планировалось. Нужен ли будет паспорт болельщика лицам, не достигшим 18 лет? Это будет решать Министерство спорта. Паспорт болельщика нужен будет для мероприятий, которые определит министерство. Попадет ли под него РПЛ, неизвестно», — сказал Терюшков «СЭ».

Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на матч.