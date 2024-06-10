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Сегодня, 11:55

Комик Джабраилов объяснил, как начал болеть за ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный комик и болельщик ЦСКА Игорь Джабраилов в комментарии для «СЭ» объяснил, как начал болеть за армейцев.

«Я болел за ЦСКА долгое время. Ходил на стадион с 2017 года. Потом клуб связался со мной и предложил презентовать форму. С тех пор мы дружим. Сезон? С пониманием. Конечно, шестое место не то, чего мы заслуживаем, чего хотим. Но что поделать. Ждем побед», — сказал Джабраилов «СЭ».

По итогам сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала Пути РПЛ FONBET Кубка страны, уступив «Зениту».

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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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16
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ЦСКА – Урал
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