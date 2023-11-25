Джикия приехал на матч против «Балтики» вместе со «Спартаком»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия приехал вместе с командой на матч 16-го тура МИР РПЛ против «Балтики».

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил «СЭ», что защитник 22 ноября принимал полноценное участие в тренировке красно-белых. 30-летний игрок восстанавливался после ушиба бедра.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз.