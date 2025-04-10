Канчельскис не считает Соболева нападающим: «Один гол — это не форвард, Батистута и Кантона по 20 забивали»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Любой гол — это уверенность в своих силах, тем более в такой важной игре с «Локомотивом». Но здесь все зависит от главного тренера. Прорвет Соболева или нет? Знаете, у нас один гол забьют — и мы уже начинаем говорить что-то. Я считаю, что нападающий должен выдавать серию из 10 голов. Для Батистуты 19 мячей в чемпионате Италии уже было трагедией. Стабильный нападающий в Италии забивал 25. Так вот, у Батистуты было по 25-28 мячей. А у нас 7-8 голов — уже крутой форвард считается. Я понимаю, что гол забил, но один мяч — это не нападающий. Кантона, Коул, например, забивали по 20-30 голов. Вот это были форварды», — сказал Канчельскис «СЭ».

28-летний Соболев забил первый гол за сине-бело-голубых в чемпионате России в матче 23-го тура против «Локомотива» (1:1). Он выступает за «Зенит» с лета 2024 года.