«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 (мск).

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Перед началом встречи железнодорожники идут на третьем месте в таблице РПЛ с 24 очками. Самарцы располагаются на десятой строчке, имея в активе 11 баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».