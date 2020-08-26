Народный артист России и известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом».

— Конец сезона и начало этого чемпионата «Локомотив» играет на старых дрожжах, — считает Баринов. — Только попробовали что-то поменять, и пошло — ничья с «Уралом», поражение от «Спартака», а скоро пойдут соперники посильнее, а про Лигу чемпионов я и не говорю.

— Каким будет «Локомотив» без Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука?

— Мы уже видели второй тайм со «Спартаком». От Алексея очень много зависит в сегодняшнем «Локомотиве». Вместе с Бариновым это два ключевых игрока. Старается Игнатьев, но не получается. Николичу нужно что-нибудь придумать. Кому-то придется брать инициативу на себя. Прежде всего, Антону Миранчуку, даже со «Спартаком» он пытался, но пока выглядел слабо. Крыховяк сильно сбавил. Посмотрим, проснется ли он сегодня.

Когда Баринов упал, сразу случился надрыв, и его надо было сразу убирать. Понятно, сам он стремился играть, невзирая на боль, тем более со «Спартаком» у него свои счеты и особый настрой. Тем более только закрепился в сборной и тут остановка на полгода. Хочу выразить ему поддержку. Путь к славе не всегда бывает простым, пускай Димка держится. У него блестящее будущее!

— Кто из потенциальных новичков лучше подойдет «Локомотиву» Роман Нойштедтер или Игорь Коновалов?

— Оба могут усилить команду, но там уже есть Магкеев, который уже проявил себя. Семин считал, что он готов физически психологически и технически выступать в основном составе, но потом он пропал и опять не уверен. Новичков, которых взяли я видел, но не заметил, чтобы они были в деле. Это не Хвича.

— Как сложится сегодняшняя игра?

— Несколько дней назад в прогнозе вашей газете на «Локомотив» «Ахмат» я назвал счет 2:2, но, возможно, погорячиться. Поражения «Локомотива» не хочется. Жду интересной игры от соперника. Крылья" под руководством Андрея Талалаева приятно удивляли в конце прошлого сезона, и в «Ахмате» он уже нащупал свою команду. (Евгений Белоусов)