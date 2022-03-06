Деспотович: «Могу ли повторить, что я лучший? Да, я всегда лучший»

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал ничью в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«У нас было большое напряжение, давно не выигрывали. Сегодня могли взять три очка с «Крыльями», всё было в наших ногах, — цитирует «Чемпионат» Деспотовича. — Чувствуется давление на команду. Думаю, это очко поможет нам в дальнейшем. Играли все матчи на выезде — это может быть одной из причин, такой график.

Много пропускаем — видно, что команда находится в напряжении. Доволен ли собой? Могу еще лучше. В следующей игре буду на своем уровне. У меня была «корона», была такая ситуация, что долго не тренировался на первом сборе с «Рубином». Могу ли повторить, что я лучший, как говорил летом? Да. Я всегда лучший".

Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года. Ранее Деспотович выступал в России за «Оренбург» и «Рубин».