«Локомотив» второй раз в этом сезоне проиграл «Химкам» в РПЛ

«Локомотив» на своем поле уступил «Химкам» в матче 17-го тура РПЛ — 1:3.

Счет на 17-й минуте открыл форвард гостей Антон Заболотный. На 29-й минуте «Локомотив» отыгрался благодаря голу Владислава Сарвели, но уже три минуты спустя «Химки» снова вышли вперед, отличился Зелимхан Бакаев.

Окончательный счет на 66-й минуте установил Лукас Вера.

«Локомотив» (34 очка) потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, команда Михаила Галактионова второй раз в текущем сезоне уступила подмосковной команде в чемпионате России.

«Химки» (16) прервали 6-матчевую серию без побед во всех турнирах и поднялись на 12-е место в РПЛ.