«Локомотив» — «Динамо»: видеообзор матча РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» встречались в матче 12-го тура РПЛ.

Игра проходила на «РЖД Арене» и завершилась вничью — 0:0.

Видео голов игры «Спартак» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале ФК «Динамо».

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» сс 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице. Бело-голубые не побеждают в РПЛ уже 5 туров подряд — в последний раз команда Марцела Лички 3 сентября обыграла «Ростов» (2:1).