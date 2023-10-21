«Балтика» — «Краснодар»: Сперцян забил пенальти ударом по центру и сравнял счет

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил на 61-й минуте матча 12-го тура РПЛ с «Балтикой» — 2:2.

Сперцян забил пенальти ударом по центру. 11-метровый был назначен после того, как защитник «Балтики» Кирилл Маляров не успел к мячу и сбил Сперцяна в подкате на углу штрафной.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти после подсказки ВАР.