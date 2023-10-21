«Локомотив» дома сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ — 0:0.

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» сс 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице. Бело-голубые не побеждают в РПЛ уже 5 туров подряд — в последний раз команда Марцела Лички 3 сентября обыграла «Ростов» (2:1).

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».