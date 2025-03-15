«Локомотив» — «Динамо»: видео голов

«Локомотив» на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ — 2:1.

38-я минута. Дмитрий Воробьев — 1:0.

45-я минута. Артур Гомес — 1:1.

76-я минута. Александр Сильянов — 2:1.

«Локомотив» (40 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на четвертое место. Красно-зеленые по дополнительным показателям уступают «Спартаку», который идет третьим.

«Динамо» (39) опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.