«Локомотив» обыграл «Динамо» и прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ

«Локомотив» на своем поле победил московское «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ — 2:1.

Железнодорожники открыли счет на 38-й минуте, после подачи Алексея Батракова с углового отличился Дмитрий Воробьев. Семь минут спустя бело-голубые отыгрались благодаря голу Артура Гомеса.

Победный мяч хозяев на 76-й минуте забил Александр Сильянов. Гол засчитали после просмотра видеоповтора, который длился более 6 минут.

«Локомотив» (40 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на четвертое место. Красно-зеленые по дополнительным показателям уступают «Спартаку», который идет третьим.

«Динамо» (39) опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.