«Локомотив» — «Динамо: Гильерме и Смолов выйдут в стартовых составах, Изидор остался в запасе

«Локомотив» на своем поле примет «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Карпукас, Бека Бека, Жемалетдинов, Миранчук, Керк, Камано.

Запасные: Худяков, Рыбус, Ненахов, Мампасси, Баринов, Рыбчинский, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Кухта, Изидор.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Смолов, Нжи.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Сазонов, Осокин, Салуквелидзе, Тюкавин, Гладышев.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» в память о Валентине Тимофеевне Яшиной планируется начать с минуты молчания.