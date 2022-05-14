Комбаров: «Нашим клубам надо играть в Европе»

Комбаров считает, что российским клубам нужно выступать в европейских турнирах

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Не знаю, этот вопрос должен тщательно изучаться, чисто поверхностно слышал об этом. Ничего не могу сказать. Конечно, нашим клубам надо играть в Европе», — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что переход в Азию не обсуждается.