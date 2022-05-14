В субботу, 14 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата команды сыграли вничью — 0:0, а «Локо» не обыгрывал «Динамо» с лета 2019 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.