«Локомотив» — «Динамо»: Сильянов вывел хозяев вперед

«Локомотив» вышел вперед в матче против московского «Динамо» в 21-м туре РПЛ — 2:1.

На 76-й минуте у железнодорожников отличился защитник Александр Сильянов. Гол засчитали после просмотра видеоповтора, который длился более 6 минут.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».