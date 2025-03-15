Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал, хотел ли бы он видеть в клубе тренера, похожего на Абаскаля

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, хотел бы он видеть в клубе тренера, похожего на экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Как вы оцениваете тренеров вроде Абаскаля? Рассматривали бы такой типаж в «Ростов»?

— У нас тренер — Джонатан Альба. Я рассматриваю его и планирую работать с ним. Это молодой европейский тренер, совершенно нам понятный. Мы знаем что он будет делать, как он будет делать, у нас с ним совпадают взгляды, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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