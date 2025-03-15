Президент «Ростова» Арутюнянц оценил ситуацию в клубе

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц оценил ситуацию в клубе.

— Можно ли сказать, что у «Ростова» все будет хорошо?

— Я могу и сейчас сказать: у «Ростова» все хорошо и стабильно, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».