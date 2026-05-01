«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и ставки на матч РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 28-м туре РПЛ на «РПЖ Арене» в Москве в пятницу, 1 мая. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Прогнозы на матч от экспертов

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович ожидает острую игру: «Игра будет сложной как для «Динамо», так и для «Локомотива». Это дерби. Не важно, кто на каком месте, — эта игра за рамками турнирной таблицы. Будет острая игра, а результат будет на три исхода. С интересом жду матч. «Динамо» будет играть перед самым ответственным матчем в сезоне. Можем только предполагать, будет ли игра с «Локомотивом» репетицией перед игрой в Кубке. Но играть будет с полной отдачей».

Известный российский комментатор Константин Генич ожидает результативную игру, вспоминая встречу в первом круге для «РБ Спорт»: «Футбол жду результативный. Наверное, интересно было бы рассмотреть «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1,9. И я бы также рассмотрел вариант «индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5». «Локомотив», играющий дома, с хорошими нападающими Комличенко и Воробьевым, с мощной поддержкой из глубины поля, этой обороне «Динамо» сумеет минимум два мяча забить. В первом круге была суперрезультативная игра 5:3, в которой «Локомотив» одержал победу. Но тогда динамовцы были еще под руководством Карпина. Сейчас, наверное, Гусев чуть посдержаннее сыграет. Но, учитывая, что «Локомотив» в последних матчах не забивал, все, что не залетело в матче с «Крыльями», может залететь в матче с «Динамо».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитом хозяев с небольшим перевесом: котировка на победу «Локомотива» — 2.20, а «Динамо» — 3.05. Ничья оценивается как 3.95.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».