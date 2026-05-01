«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и ставки на матч РПЛ
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 28-м туре РПЛ на «РПЖ Арене» в Москве в пятницу, 1 мая. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
Прогнозы на матч от экспертов
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович ожидает острую игру: «Игра будет сложной как для «Динамо», так и для «Локомотива». Это дерби. Не важно, кто на каком месте, — эта игра за рамками турнирной таблицы. Будет острая игра, а результат будет на три исхода. С интересом жду матч. «Динамо» будет играть перед самым ответственным матчем в сезоне. Можем только предполагать, будет ли игра с «Локомотивом» репетицией перед игрой в Кубке. Но играть будет с полной отдачей».
Известный российский комментатор Константин Генич ожидает результативную игру, вспоминая встречу в первом круге для «РБ Спорт»: «Футбол жду результативный. Наверное, интересно было бы рассмотреть «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1,9. И я бы также рассмотрел вариант «индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5». «Локомотив», играющий дома, с хорошими нападающими Комличенко и Воробьевым, с мощной поддержкой из глубины поля, этой обороне «Динамо» сумеет минимум два мяча забить. В первом круге была суперрезультативная игра 5:3, в которой «Локомотив» одержал победу. Но тогда динамовцы были еще под руководством Карпина. Сейчас, наверное, Гусев чуть посдержаннее сыграет. Но, учитывая, что «Локомотив» в последних матчах не забивал, все, что не залетело в матче с «Крыльями», может залететь в матче с «Динамо».
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры считают фаворитом хозяев с небольшим перевесом: котировка на победу «Локомотива» — 2.20, а «Динамо» — 3.05. Ничья оценивается как 3.95.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0