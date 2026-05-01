«Крылья Советов» — «Спартак»: Угальде и Барко выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч 28-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Костанца, Чернов, Божин, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Олейников.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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