Президент «Ростова» Арутюнянц оценил вратарей клуба: «Ятимовым очень довольны»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» оценил вратарей клуба.

— Вы довольны вратарями, появившимися в «Ростове» летом?

— Ятимовым очень доволен. Это удачный трансфер. Мы его брали, как первого номера, но в начале сезона случилось так, что Рустам играл с травмой. И она дала о себе знать. А сейчас Ятимов полностью восстановился и играет прекрасно.

Изначально мы планировали оставить Песьякова и взять в пару к нему Ятимова. Но Песьяков отказался продлевать контракт. Я сделал ему предложение, он попросил время на размышление, потом сказал «да», а следом поменял решение и ушел. Почему? Об этом лучше у него спросить. Наверное, посчитал, что в другим клубе ему будет интереснее, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте на сайте «СЭ».