«Локомотив» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Локомотив» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 1:1. Игра прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Счет на 63-й минуте встречи открыл нападающий гостей Хазем Мастури, реализовав пенальти, назначенный после нарушения Жерзино Ньямси на Никите Глушкове. На 87-й минуте ответный гол забил защитник железнодородников Сезар Монтес.

«Локомотив» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 23 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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