«Зенит» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» примет «Краснодар» в 24-м туре РПЛ в воскресенье, 12 апреля. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Зенит» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

По итогам 23 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице. Краснодарский клуб с 52 очками располагается на первой строчке в премьер-лиге.