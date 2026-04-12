«Зенит» — «Краснодар»: Соболев, Сперцян и Кордоба выйдут на поле с первых минут

«Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч 24-го тура РПЛ.

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Нино, Дивеев, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Джон Джон, Соболев, Глушенков.

Запасные: Латышонок, Москвичев, Горшков, Караваев, Адамов, Алип, Вега, Мостовой, Ерохин, Кондаков, Дуран, Педро.

«Краснодар»: Агкацев, Диего Коста, Оласа, Тормена, Гонсалес, Пина, Сперцян, Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Жубал, Пальцев, Хмарин, Буркин, Боселли, Гусейнов, Кобнан.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 51 очком.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 12 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.