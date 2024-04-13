«Локомотив» — ЦСКА: Самошников забил гол свечкой через Акинфеева

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«Локомотив» открыл счет в игре с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ — 1:0.

На 44-й минуте отличился защитник Илья Самошников. Игрок железнодорожников забил свечкой, закинув мяч за шиворот Игорю Акинфееву.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.