«Локомотив» дома сыграл вничью с ЦСКА

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России-2024/25 — 2:2. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Счет на 10-й минуте открыл надающий красно-зеленых Дмитрий Воробьев, замкнув головой подачу Сергея Пиняева. На 25-й минуте форвард удвоил преимущество команды после ошибки вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Армейцы сократили отставание на 47-й минуте благодаря голу Сауля Гуарирапы с подачи Келлвена. Счет на 80-й минуте дальним ударом сравнял хавбек Матвей Кисляк.

«Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 56 баллов и поднялся на третье место.

В последнем, 30-м туре РПЛ железнодорожники сыграют с «Акроном», а красно-синие — с «Пари НН».