«Локомотив» — ЦСКА: арбитр не наказал Баринова, он продолжает «висеть» на карточках
На 28-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову, когда железнодорожник в единоборстве с Федором Чаловым ударил соперника рукой в голову.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Для капитана «Локо» эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире, он заработал бы автоматическую дисквалификацию. Но пока полузащитник продолжает «висеть» на карточках.
Также Любимов допустил ошибку и не наказал футболиста ЦСКА Бактиера Зайнутдинова желтой карточкой, которая могла стать для него второй в матче.
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
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|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
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|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
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|30.10
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|
Спартак – Торпедо
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|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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|
Квинси Промес
Спартак
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|
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|
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Зенит
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|П
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Квинси Промес
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