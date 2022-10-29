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Сегодня, 20:20

Силкин заявил, что поведение тренера — проблема «Химок»

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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ (6:1).

«Гогниев — южный человек. Они там все вспыльчивые. Его команда совсем не играет. Если взять результат матча с «Динамо», то у «Химок» плачевная ситуация. Не знаю, что происходит в подмосковной команде. На «Динамо» было приятно смотреть. Те ребята, которые вышли на замену и боролись до конца. Поведение тренера — это проблема «Химок». В клубе что-то нездоровое происходит. Рад за то, что «Динамо» с такими командами стало набирать очки. Очень важно, что бело-голубые серьезно отнеслись к игре. Им надо уже что-то делать. С такими неудовлетворительными результатами и игрой, «Химки» не задержаться в РПЛ», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-u-himok-plachevnaya-situatsiya-v-klube-proishodit-chto-to-nezdorovoe/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
2-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Сергей Силкин
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

 6
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Спартак

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Арсен Захарян

Динамо

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Дмитрий Баринов

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