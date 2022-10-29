Карпин о волевой победе над «Ахматом»: «Во втором тайме делали все то же самое, просто забили»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Карпин считает, что в обоих таймах его команда показала одинаковый футбол.

«В первом тайме выходили из обороны, проходили из центра поля, бывали впятером против четверых, вчетвером против троих. Не хватало предпоследнего паса, ясности в голове, в принятии решений. Все остальное, я бы сказал, было нормально. Да, пропустили этот гол необязательный. В нашей атаке позиционной не доглядели. Опять же: трудно назвать голевым моментом, когда тебе бьют с линии штрафной низом в ближний угол еле-еле катящийся мяч. Во втором тайме делали все то же самое, просто забили», — цитирует Карпина пресс-служба ростовчан.

«Ростов» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, «Ахмат» (23) идет на 7-й строчке.