«Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место
«Сочи» победил тульский «Арсенал» (4:0) в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.
На 51-й минуте счет открыл Антон Заболотный. Сергей Терехов на 53-й минуте удвоил результат. Третий мяч на 58-й минуте забил Жоаузинью. Четвертый гол в активе Артура Юсупова (67-я минута).
«Сочи» набрал 36 очков и занимает третье место в чемпионате России. У идущего четвертым «Спартака» на очко меньше при матче в запасе. «Арсенал» остался на 14-м месте — 14 очков.
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
20-й тур
«Сочи» — «Арсенал» (Тула) — 4:0 (0:0)
Голы: А.Заболотный, 51 (1:0). Терехов, 53 (2:0). Жоаузинью, 58 (3:0). Юсупов, 67 (4:0).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Новосельцев, 65), Цаллагов, Заика, Мевля, Миладинович, Юсупов (Д.Пруцев, 78), Жоаузинью (Руденко, 78), Нобоа (Барсов, 82), А.Заболотный (Дуганджич, 78).
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня (Ткачев, 59), Бауэр, Ломовицкий, Чаушич (Пантелеев, 69), К.Кангва (Джорджевич, 71), Луценко, Панченко (Коновалов, 59), Э.Кангва (Горбатенко, 46).
Предупреждения: Довбня, 41. Григалава, 68. Заика, 81. Ткачев, 86.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Мосякин (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва).
27 февраля. Сочи. Стадион «Фишт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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