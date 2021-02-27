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«Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место

20:52
«Сочи» обыграл «Арсенал». Фото ФК «Сочи».
«Сочи» обыграл «Арсенал». Фото ФК «Сочи».
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«Сочи» победил тульский «Арсенал» (4:0) в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

На 51-й минуте счет открыл Антон Заболотный. Сергей Терехов на 53-й минуте удвоил результат. Третий мяч на 58-й минуте забил Жоаузинью. Четвертый гол в активе Артура Юсупова (67-я минута).

«Сочи» набрал 36 очков и занимает третье место в чемпионате России. У идущего четвертым «Спартака» на очко меньше при матче в запасе. «Арсенал» остался на 14-м месте — 14 очков.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

«Сочи» — «Арсенал» (Тула) — 4:0 (0:0)

Голы: А.Заболотный, 51 (1:0). Терехов, 53 (2:0). Жоаузинью, 58 (3:0). Юсупов, 67 (4:0).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Новосельцев, 65), Цаллагов, Заика, Мевля, Миладинович, Юсупов (Д.Пруцев, 78), Жоаузинью (Руденко, 78), Нобоа (Барсов, 82), А.Заболотный (Дуганджич, 78).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня (Ткачев, 59), Бауэр, Ломовицкий, Чаушич (Пантелеев, 69), К.Кангва (Джорджевич, 71), Луценко, Панченко (Коновалов, 59), Э.Кангва (Горбатенко, 46).

Предупреждения: Довбня, 41. Григалава, 68. Заика, 81. Ткачев, 86.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Мосякин (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва).

27 февраля. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — Арсенал Т

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