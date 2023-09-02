Петрушин считает, что матч ЦСКА — «Зенит» будет равным

Футбольный эксперт Алексей Петрушин назвал фаворита в поединке ЦСКА против «Зенита».

«Наберет ли ЦСКА очки? Это вопрос. Но Кубок я бы не брал за основу. Там играли резервисты. Состав у «Зенита» будет самый боевой. Питерцы, думаю, обыграют ЦСКА с разницей в один мяч. Как болельщики ЦСКА встретят Фернандеса? Думаю, что «бурно». На протяжении всей игры ему будут свистеть. Особенно, когда Марио будет с мячом. Болельщики такого не прощают в любой команде и любой стране мира. При таких переходах публика всегда освистывает своих бывших любимцев. В целом, матч будет равным. Поэтому и счет не будет крупным. Отдаю небольшое предпочтение «Зениту», потому что исполнители у него посильнее. Не скажу, что все, но тем не менее», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.