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«Локомотив» — «Арсенал»: команды обменялись голами за одну минуту

14:14
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Нападающий «Локомотива» Эдер открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Федор Смолов сделал навес с правого фланга, а португалец пробил головой из-под защитника туляков Максима Беляева.

Через минуту после гола Эдера своим ответил форвард «Арсенала» Эванс Кангва. Африканец воспользовался ошибкой защитников и вратаря «Локо» Гильерме и головой забросил мяч в ворота.

Локомотив — Арсенал Т

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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