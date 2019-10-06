Нападающий «Локомотива» Эдер открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Федор Смолов сделал навес с правого фланга, а португалец пробил головой из-под защитника туляков Максима Беляева.

Через минуту после гола Эдера своим ответил форвард «Арсенала» Эванс Кангва. Африканец воспользовался ошибкой защитников и вратаря «Локо» Гильерме и головой забросил мяч в ворота.

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