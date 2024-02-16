Кусов: «У Дзагоева хорошие тренерские задатки, хотел бы видеть его у руля ЦСКА»

Бывший полузащитник сборной России Алан Кусов оценил шансы экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в будущем стать тренером.

«Сложно сказать, каким он будет тренером, посмотрим на его работу. Но задатки у него хорошие. Алану нужна команда с такими же креативными исполнителями, каким был он сам. Хотел бы видеть его у руля ЦСКА», — приводит слова Кусова Metaratings.ru.

21 ноября 2023 года 33-летний Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры.

За сборную России полузащитник провел 59 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.