«Локомотив» разгромил «Акрон», железнодорожники забили пять мячей за 32 минуты
«Локомотив» дома разгромил «Акрон» в матче 22-го тура чемпионата России — 5:1.
У хозяев голы забили Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. У гостей отличился Кевин Аревало.
Железнодорожники забили пять голов с 7-й по 39-ю минуту. На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Акрона» Родригу Эшковал.
«Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.
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