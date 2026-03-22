«Локомотив» — «Акрон»: Эшковал получил красную карточку, гол Комличенко со штрафного отменен

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал получил красную карточку на 70-й минуте матча с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

При счете 1:5 португалец сфолил на Александре Руденко. Форвард «Локомотива» убегал один на один.

Штрафной пробил Николай Комличенко, поразив левый угол ворот «Акрона». После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора судья Сергей Цыганок отменил взятие ворот из-за фола в атаке.