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22 марта, 20:55

«Локомотив» — «Акрон»: видео голов матча РПЛ

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» разгромил «Акрон» в матче 22-го тура чемпионата России — 5:1.

7-я минута. Монтес — 1:0

14-я минута. Аревало — 1:1

23-я минута. Руденко — 2:1

26-я минута. Бакаев — 3:1

29-я минута. Воробьев — 4:1

39-я минута. Батраков — 5:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Акрон».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.
22 марта, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
5:1
Акрон

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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