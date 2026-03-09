«Локомотив» — «Ахмат»: гости забили два гола за три минуты

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» — 1:0. Мелкадзе забил прямым ударом со штрафного — мяч прошел через стенку игроков красно-зеленых.

Через три минуты форвард Максим Самородов ударом из штрафной после неудачного выноса защитника Сесара Монтеса удвоил преимущество грозненской команды.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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