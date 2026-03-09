Георгий Мелкадзе впервые в карьере забил со штрафного в РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе открыл счет в гостевом матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» прямым ударом со штрафного.

28-летний форвард проводит 154-ю игру в чемпионате России. Как информирует Opta, до этого матча он бил со штрафных 7 раз и ни разу не забивал.

Всего у Мелкадзе 5 голов в 19 матчах в этом сезоне РПЛ, только в сезоне-2019/20 он забил больше (7 голов за «Тамбов»).

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